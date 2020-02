Sev Iren: nuova sede inaugurata a Bellizzi

La società che si occupa di Luce e Gas Sev Iren raggiunge un nuovo traguardo. Ieri pomeriggio a Bellizzi l’inaugurazione del centro in via Cuomo. Presente al taglio del nastro il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe, il presidente Francesco d’Acunto, l’amministratore delegato Mauro Tornatore, la responsabile del centro Lucia Giuliano e il direttore della Sev Iren Gianluigi Vigorito. Presente, oltre al parroco della comunità, anche il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli. Otto, in totale, i punti Sev Iren presenti su tutto il territorio provinciale ma, ha spiegato l’amministratore delegato Tornatore, l’obiettivo è raddoppiare il numero di clienti. Intanto, la Sev Iren punta anche all’energia green, fondamentale per tutto il territorio salernitano. “Siamo presenti sul territorio per rafforzare il rapporto con la clientela e offrire loro sempre il meglio”, ha poi aggiunto il direttore.

