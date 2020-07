Sette nuovi casi nel salernitano

Sono circa 40 i casi di Coronavirus nel salernitano. I contagi continuano ad aumentare e l’Asl di Salerno ha comunicato che ieri sono risultate positive altre sette persone. Di questi 3 ragazzi, che risultano collegati ad Agropoli, 3 a Pisciotta, collegati a casi precedenti, e 2 casi registrati presso l’ospedale di Vallo della Lucania. Per quanto riguarda i casi positivi accertati dai sanitari dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, si tratta di un uomo di 73 anni di Stio Cilento e di un altro caso arrivato questa mattina, con evidenti sintomi, al presidio sanitario cilentano. Dopo l’esito positivo dei tamponi l’uomo di 73 anni è stato trasferito a Napoli. Per il secondo caso non si è ancora deciso in modo definitivo il da farsi. Altri tre contagi, invece, a Pisciotta dove il focolaio fa registrare complessivamente 17 persone infette da covid 19. Intanto, nella città capoluogo il titolare della storica Pasticceria e gelateria Buonocore, situata in via De Granita sul rione Carmine, ha annunciato la riapertura, questa mattina, dopo che era stata chiusa oltre due settimane fa per un caso di positività a Covid-19 di un membro dello staff. «Ieri abbiamo effettuato la sanificazione del locale e dopo aver avuto un confronto con l’Azienda Sanitaria Locale, la quale si è complimentata per la gestione della criticità, ci ha comunicato che da lunedì possiamo riaprire – ha dichiarato il titolare – Per fortuna la situazione si è risolta nel migliore dei modi e possiamo tornare ad offrire un servizio ottimale tenendo ancor di più conto del rispetto delle norme di prevenzione anti Covid-19». Il proprietario del bar pasticceria ha poi lanciato un appello ai suoi clienti, a collaborare in virtù dell’ultima ordinanza emessa dalla Regione Campania. «Ci scusiamo per il disagio che abbiamo potuto creare con la nostra chiusura ma come si dice. Tutto è bene quel che finisce bene».

