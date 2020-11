Servizio mensa e ristorazione al Ruggi Vertenza dell’Ugl: “Ora fare chiarezza”

di Erika Noschese

Continua a suscitare polemiche la decisione dell’Asl di Salerno di affidare – attraverso la Soresa, l’ente regionale per la gestione degli appalti – alla Serenissima la gestione del servizio mensa e ristorazione presso l’azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona. A proclamare lo stato di agitazione e chiedere l’attivazione della procedura di raffreddamento – a tutela dei lavoratori della ristorazione, attualmente ancora per poco in forza alla Compass Group Spa – il segretario dell’Ugl Terziario Nunzio Pappacena insieme al segretario regionale Terziario Vincenzo Pavia e Carmine Rubino, segretario Ugl Salerno.

