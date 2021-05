Servizi sociali a rischio: chiesta apertura tavolo con la Regione

di Erika Noschese

Rafforzare i servizi sociali nell’ambito sociale So1:1 e garantire la continuità occupazionale. Chiedono l’intervento della Regione Campania la Fp Cgil e la Fp Cisl che questa mattina, alle 13, presso la sede della Cgil di Nocera Inferiore, in via Garibaldi, terranno un incontro per illustrare la problematica e le azioni di rivendicazione e rappresenteranno, in tale conferenza, le ragioni ed il disagio manifestato dagli operatori e dai fruitori di detti servizi. Durante l’incontro verrà presentata la lettera che i segretari provinciali invieranno all’Assessore Regionale Lucia Fortini e ai Comuni dell’Ambito. “Abbiamo ripetutamente invitato i Comuni dell’Ambito, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, a stabilizzare le professionalità precarie già formate e attive nell’ambito Sociale SO1_1 con il ricorso all’ampia normativa nazionale e regionale che consente tali stabilizzazioni – hanno dichiarato le organizzazioni sindacali – Abbiamo illustrato la necessità di tale azione anche all’Assessore regionale competente…

