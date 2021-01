“Serve un vincolo pubblico per salvare il vecchio Tribunale”

di Michelangelo Russo

L’appello lanciato qualche giorno fa, coralmente, dalle associazioni ambientaliste e culturali sta producendo i primi effetti. Dopo la prudente mossa del Sindaco di interpellare le associazioni, è intervenuta, opportunamente, in coincidenza con l’appello lanciato ieri su queste pagine anche l’Associazione Magistrati di Salerno, per bocca del Presidente Pietro Indinnimeo, che ha detto chiaro e tondo che nessuno aveva interpellato i magistrati per un parere sul futuro del vecchio Tribunale di Salerno. Che comunque, formalmente, è ancora in possesso della Giustizia! Pertanto non parrebbe felice la scelta dell’Ordine degli Avvocati di presentarsi all’incontro indetto dal parlamentare De Luca.

