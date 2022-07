“Serve personale di cancelleria dal Giudice di Pace e qualche giudice in più al Tribunale”

di Monica De Santis

“La situazione degli avvocati che operano presso il Tribunale di Nocera Inferiore è una situazione drammatica” a dirlo sono il presidente avvocato Orfeo Strianese e la tesoriera avvocato Maria Giovanna Ferrante, dell’associazione Aiga (associazione italiana giovani avvocati) sezione di Nocera.

“Abbiamo rinvii a due/tre anni, dai giudici di pace, benchè questi lavorino alla clemente registriamo un ritardo nella pubblicazione delle sentenze. Purtroppo abbiamo questa differenza tra il deposito delle sentenze e la loro effettiva pubblicazione, quindi quando a noi ci vengono effettivamente comunicate o quando noi possiamo avere materialmente accesso ad esse di circa otto mesi, e questo significa che se non escono le sentenze, noi non veniamo pagati e diventa un problema, perchè comunque le nostre spese sono tantissime. Senza contare che manca il personale di cancelleria. Fino ad oggi noi avvocati abbiamo compreso e sopperito a delle mancanze, come ad esempio quando richiedevamo delle copie, pagando le marche dovute andavamo noi a farle. Insomma ci siamo sempre muniti di buona volontà, ma purtroppo è chiaro che in queste condizioni non si può più andare avanti”. I rappresentanti dell’Aiga spiegano anche che il Tribunale di Nocera ha un problema atavico di mancanza di personale, ma che la situazione è andata peggiorando e non di poco negli ultimi anni e in particolare nell’ultimo anno… “Con il pensionamento di alcuni cancellieri la situazione è degenerata. Purtroppo noi non riusciamo a capire come mai i cancellieri sono stati smistati in tutti i tribunali tranne in quello di Nocera, benchè siano state fatte richieste dal Presidente, dal consiglio dell’ordine. Diciamo che in tanti si sono mossi, nessuno è rimasto fermo a vedere il Tribunale andare a rotoli, ma nessuno ci ha mai ascoltato. Nessuno ad oggi tiene conto che il nostro Tribunale copre un bacino d’utenza di oltre 850mila abitanti, perché copre tutto l’agro nocerino sarnese. Non è un Tribunale di nicchia, però viene considerato tale. Abbiamo bisogno di più personale e che cambi anche il sistema”. Un sistema che, come confermano gli avvocati Orfeo e Ferrante nella sezione lavoro, sembra essere cambiato con il ritorno del dottor Mainenti che “Sta facendo una serie di udienze straordinarie e soprattutto sta smaltendo l’arretrato. Dovrebbero un po’ farlo tutti, ma purtroppo non è così. Quindi se dal Giudice di Pace il problema è la mancanza del personale di cancelleria, in Tribunale il problema è un aggravio di ruolo, quindi qualche giudice in più non farebbe male”. Ma la situazione potrebbe peggiorare ancora visto che due dei Giudici di Pace, a breve dovranno coprire anche Sarno e questo potrebbe causare nuovi ritardi nei provvedimenti. Intanto l’associazione Aiga unitamente al consiglio dell’ordine ha proposto un tavolo permanente tra tutte le associazioni e lo stesso consiglio dell’ordine “Perché da soli non si può andare da nessuna parte, abbiamo bisogno di essere compatti se vogliamo smuovere qualcosa all’interno del Tribunale di Nocera”.

