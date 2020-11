Servalli, chiude sei strade per evitare assembramenti

di Monica De Santis

Troppi casi di coronavirus, e anche troppi assembramenti per le vie della città. Così il sindaco di Cava de’ Tirreni per scongiurare il rischio assembramenti al fine di evitare il diffondersi sempre maggiore del virus, ha disposto da ieri e fino al prossimo 13 novembre la chiusura di sei strade cittadine. Per la precisione in queste sei strade di Cava de’ Tirreni si potrà passare ma è fatto assoluto divieto di fermarsi. Una decisione indispensabile visto che nalla città metelliana si contano ad oggi ben 184 casi di Covid – 19. in sei strade di Cava de’ Tirreni, nel Salernitano, da ier

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia