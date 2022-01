Sergio Mattarella riconfermato Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella riletto dal Parlamento all’ottava votazione, Presidente della Repubblica Italiana. Un bis quindi, il secondo nella storia repubblicana dopo quello di Giorgio Napolitano. Al termine di una giornata partita con voci di possibili convergenze da parte delle forze politiche su Pier Ferdinando Casini, si registra invece un vero e proprio plebiscito per Mattarella che a fine spoglio ottiene 759 preferenze, 94 in più rispetto alla prima elezione del 2015, che lo portano a diventare il secondo presidente più votato dopo Sandro Pertini (832). E il raggiungimento del quorum (505) viene celebrato dal Parlamento con quasi 5 minuti di applausi nell’Aula della Camera. Lo spoglio alla fine si chiude con 25 schede bianche, 13 nulle, e col candidato di Fdi, il magistrato Carlo Nordio, a quota 90 voti, ben oltre i numeri garantiti dai grandi elettori del partito di Giorgia Meloni (63). Ora si attende la riunione del Parlamento in seduta comune per il giuramento e il messaggio del Presidente della Repubblica che si terrà giovedì 3 febbraio alle 15.30.

