Sequestro record di droga al Porto di Salerno, il plauso del sindaco Napoli alle Forze dell’Ordine

Il sindaco Napoli interviene su quello che è stato il più grande sequestro di droga a livello mondiale avvenuto questa mattina al Porto di Salerno. “Siamo grati alle Forze dell’Ordine per l’importantissima operazione portata a termine presso il porto di Salerno: un sequestro monstre di droghe sintetiche, il più imponente a livello mondiale, prodotte in Siria dall’Isis per finanziare il terrorismo. – scrive il primo cittadino sulla sua pagina social – L’operazione, che si ascrive alle capacità investigative e di intelligence delle nostre forze dell’ordine, rappresenta un episodio provvidenziale per la repressione delle mafie che sono dietro all’uso di sostanze stupefacenti.

