GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019 13.39.22

Sequestrato cibo per cani con falsa etichetta made in Italy

La Guardia di Finanza ha sequestrato nel porto commerciale di SALERNO oltre 22 tonnellate di alimenti per cani, a bordo di un camion proveniente dalla Spagna, sulle cui confezioni era apposta in piu’?punti la falsa dicitura “alta qualita’ – prodotto in Italia”. Il carico e?stato sequestrato e il titolare della societa’?destinataria della merce – con sede a Roma, ma operativa nell’Avellinese – e?stato denunciato a piede libero per la messa in circolazione di prodotti industriali con segni mendaci. La Procura della Repubblica ne ha disposto il dissequestro, previa eliminazione, da tutte le confezioni, dei segni e dei simboli atti a trarre in inganno il compratore, circa l’origine, la provenienza o la qualita’ della merce.

