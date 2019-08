Sequestrati 36 quintali miele, etichette non a norma 

Il Raggruppamento Aeromobili Carabinieri (Rac) di Salerno ha sequestrato, presso una ditta di distribuzione di Battipaglia (Salerno), 7.164 vasetti di miele, pari a 36 quintali di prodotto per un valore commerciale di 50.000 euro. Lo annuncia, in una nota, il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare nel precisare che dal controllo e’ emerso che i prodotti erano stati confezionati in violazione della normativa di settore, poiche’ muniti di etichette prive delle indicazioni obbligatorie, ma riportanti invece indicazioni fallaci.

