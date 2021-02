Senza restrizioni in questo fine settimana riesploderanno i contagi

di Monica De Santis

“Avremo un fine settimana che per me rappresenterà un punto di riesplosione del contagio”. Tuona così Vincenzo De Luca durante la diretta Facebook del venerdì. Per il Governatore questo fine settimana sarà a rischio non solo per la Campania, ma per molte regioni italiane se “Il governo non prenderà misure di contenimento. Il virus non aspetta la formazione del nuovo governo ma continua a galoppare. Abbiamo visto – ricorda il governatore della Regione Campania – quello che è successo nei giorni scorsi, soprattutto nei week end, in piazze, strade, lungomari, completamente invasi dai giovani in una condizione di assoluta inesistenza di qualunque forma di controllo. Se non ci saranno misure nazionali, credo che diventerà inevitabile per la Campania uscire dalla zona gialla”.

L'articolo completo sull'edizione digitale di oggi

