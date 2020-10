Senza lavoro, senza soldi vive in auto

di Carmine Pecoraro

Rimasto senza lavoro, senza casa, senza familiari e lasciato da moglie e poi convivente, da giorni vive in auto. Questa è la drammatica situazione di vita di Giacinto Vitolo, 55 anni, ex rappresentante di medicinali, da anni disoccupato. L’uomo per sue vicissitudini personali, ma anche per il disimpegno delle istituzioni locali, ed in modo particolare del servizio di assistenza sociale del comune di Baronissi, da giorni dimora nella sua autovettura. La macchina, una renault scenic, è parcheggiata da diversi giorni in piazza Falcone, nell’area dove solitamente si tiene il tradizionale mercato del giovedì nel centro della Valle dell’Irno.

