“Sentimento Granata”: un album da collezione per il Centenario della Salernitana

Finisce l’attesa, è avvenuta oggi 11 Dicembre la presentazione del Progetto “Sentimento Granata” ideato da Creatiwa Studio e con una grande novità in serbo, prodotto con licenza della società U.S.Salernitana 1919.

Sentimento Granata, questo è il nome dato al progetto che ha come protagonista l’Album del Centenario della Salernitana. Una squadra che in 100 anni ha regalato gioie e dolori ai suoi sostenitori, e sono proprio loro che questo Natale potranno scartare un regalo speciale, più unico che raro, un album di figurine della squadra del cuore.

L’idea nasce da un tifoso salernitano il direttore creativo e fondatore dell’Agenzia di Comunicazione “Creatiwa Studio”, Giovanni Sapere che già nel 2018 proponeva la realizzazione di questo progetto, spinto dalla volontà di trasmettere una passione indescrivibile al figlio e dal desiderio di poter racchiudere tutti i ricordi legati alla squadra amata in qualcosa da custodire, per sempre.

Così come due sposi conservano memoria del loro giorno speciale in un album fotografico, così tale progetto vuole lasciare un ricordo indelebile ai tifosi che amano la Salernitana.

II consenso positivo degli appassionati granata non tarda ad arrivare, spinti soprattutto dalla curiosità, a seguito della diffusione da parte di Creatiwa Studio di un video sui social Protagonisti un padre e un figlio, poche parole, occhi emozionati, un coro di tifosi e una frase: “Certe cose non spiegano, si tramandano” di padre in figlio – Sentimento Granata.

Questa era solo la punta dell’iceberg, Creatiwa Studio ha poi lanciato altri due teaser per alimentare l’attesa: il primo teaser vede protagonista un inconfondibile capo ultras, Ciccio Rocco con immagini che ben denotano i simboli della salernitana, un secondo teaser più incentrato sui tifosi e i loro cori. Tantissime sono state le visualizzazioni, i commenti e le domande dei curiosi.

Un lavoro lungo e dispendioso, ma l’obiettivo è stato raggiunto!

Sentimento Granata è un progetto studiato per omaggiare questi ultimi 100 anni della Salernitana, i protagonisti della storia granata e trasmettere ai più giovani la passione per il Cavalluccio. Nasce così un album da collezione realizzato graficamente in modo minuzioso, basta pensare alla copertina soft touch con di sfondo lo stadio Vestuti e con disegnati a mano i tifosi della curva, naturalmente con tanti protagonisti in primo piano, da Breda a Pisano, passando per Di Bartolomei e Di Tacchio. Il prodotto è organizzato in capitoli descrittivi ben precisi, che prevedono una selezione corposa, con numeri davvero importanti per un progetto editoriale di questa portata se confrontato ad altre produzioni simili:

Scudetti e maglie, centrocampisti, presidenti, amarcord, fantasisti, coreografie, capitani, attaccanti, squadra del Centenario, bomber, vittorie e goal, difensori e allenatori.

Album dal peso di 330 gr, 353 figurine, 116 pagine, 14 capitoli, 100 anni di storia.

Niente è lasciato al caso, una sorpresa accompagna tutto, la Realtà Aumentata.

Chi sceglie di iniziare la raccolta potrà scaricare sul proprio smartphone l’app Sentimento Granata disponibile per IOS ed Android, con la quale si potranno inquadrare sezioni specifiche dell’album e figurine per rivivere in 3D contenuti unici, come gol memorabili, e coreografie della curva sud siberiano.

Un vero e proprio scrigno dedicato ai tifosi che da anni seguono appassionatamente la squadra Granata, non manca proprio nessuno, addiritura è stata realizzata una sezione con le figurine delle coreografie più significative, con in rilievo la figurina rara dello storico capo ultras Carmine Rinaldi, noto come Siberiano.

L’album sarà in vendita da giovedì 12 Dicembre 2019 in edizione speciale con incluso il cofanetto da 50 bustine sul sito www.sentimentogranata.it e presso i seguenti punti vendita:

Mondadori Store presso Centro commerciale Le Cotoniere

Mondadori Store C.so Vittorio Emanuele

C House Cafè presso Centro Commerciale Maximall

Supermercati Etè Gruppo Meda Carni in via R.Wenner – via S.Leonardo – Via Posidonia e via E.Caterina.

Da gennaio è prevista l’uscita in esclusiva nelle edicole di Salerno e provincia con il Corriere dello Sport.

Ufficio Stampa – Creatiwa Studio

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia