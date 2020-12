Sentimento Granata: l’album del Centenario celebra il Natale con una doppia iniziativa benefica

“Sentimento Granata” torna per Natale 2020: l’album del Centenario sarà donato ai piccoli pazienti del reparto di pediatria dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Il Natale 2020 sarà un Natale Granata. Dopo l’interruzione della raccolta causata dall’emergenza sanitaria Covid – 19, l’album da collezione “Sentimento Granata” torna con una doppia iniziativa a scopo benefico. In occasione delle imminenti festività natalizie, 300 copie dell’album del Centenario e altrettante Box Complete di tutte le figurine saranno donate ai piccoli pazienti del reparto pediatria dell’Ospedale di Salerno. Inoltre, alcune copie dell’album sono state messe in vendita ad un prezzo eccezionale presso lo storico negozio “Fans Shop” di Peppe Nastri (Via Torrione 135, Salerno). Anche in questo caso, lo scopo è benefico: una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza all’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

L’iniziativa benefica è stata ideata dalla società editrice dalla società editrice Creatiwa Studio. In un momento difficile come quello che stiamo vivendo – con le restrizioni sanitarie imposte dall’emergenza Covid-19 che impediscono di andare allo stadio – Sentimento Granata è il modo migliore per restare vicini alla Salernitana. L’album ripercorre i cento anni della nostra squadra del cuore ed è diviso in 15 capitoli per un totale di oltre 400 figurine. La raccolta si apre con i capitoli “Maglie e scudetti storici” e “Amarcord”, un viaggio nei primi anni di storia della Salernitana attraverso foto d’archivio e immagini esclusive. Seguono i capitoli dedicati ai “Capitani e combattenti”, ai “Bomber infallibili”, alle “Squadre vincenti” e alle “Vittorie Memorabili”. A seguire, ci sono capitoli dedicati agli allenatori, ai difensori, ai centrocampisti, ai fantasisti ai presidenti e agli uomini che hanno fatto la storia del club, dentro e fuori dal campo. Un capitolo speciale è dedicato ai tifosi, il vero “dodicesimo uomo” in campo per la Salernitana. Ci sono le figurine di tutte le coreografie indimenticabili della Curva Sud Siberiano, da “Napoli: 10 piani di morbidezza” del 2002 a “Because I’m happy” del 2015. In mezzo, tantissime immagini d’archivio, foto d’epoca e contenuti esclusivi che raccontano la storia dei Granata e parlano al cuore di tifosi.

Inoltre, grazie alla tecnologia della Realtà Aumentata i tifosi possono rivivere in prima persona le emozioni del passato, in attesa di poter tornare a tifare sulle gradinate dell’Arechi. Basta scaricare l’app gratuita MoreGlobe (disponibile per Android e IOS) e inquadrare l’album con lo smartphone: le figurine prendono letteralmente vita e si possono rivedere in 3D contenuti unici, come i gol memorabili e le coreografie dell’Arechi.

Sentimento Granata è il regalo ideale per ogni tifoso, dai grandi ai più piccoli. Un prodotto editoriale innovativo che grazie alla Realtà Aumentata consente a tutti i tifosi granata di rivivere le tante emozioni dei primi cento anni della Salernitana.

“Sentimento Granata” è in vendita presso il negozio “Fans Shop” di Via Torrione 135 al prezzo eccezionale di 10 euro. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza a favore dell’ospedale di Salerno.

