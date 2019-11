Sentenze pilotate, nel mirino consulente tributario salernitano

Nel tardo pomeriggio di ieri, ufficiali di Polizia in servizio presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, su delega della Procura della Repubblica, nell’ambito procedimento relativo al fenomeno corruttivo nelle Commissioni Tributarie, ha eseguito un decreto fermo di indiziato di delitto nei confronti di un consulente tributario di Montoro, con studio in Capaccio, indagato per aver pilotato l’esito favorevole di un ricorso, presso la locale Sezione distaccata della Commissione Tributaria Regionale della Campania. relativo ad un contenzioso di oltre 500.000,00 euro con l’erario.

Con riferimento a detto episodio criminoso il GIP del Tribunale di Salerno aveva già emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere nel confronti di un dipendente della Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, il quale in sede di interrogatorio ha chiamato in correità il consulente. sottoposto a fermo indicandolo quale intermediario della corruzione contestata.

