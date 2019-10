Sentenze pilotate, c’è anche il produttore Rai Casimiro Lieto

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019 17.32.57

C’è anche Casimiro Lieto tra gli arrestati di questa mattina dalla Guardia di Finanza di SALERNO, nell’ambito dell’inchiesta ”Ground Zero 2”. L’autore televisivo Rai, avellinese, è finito in manette insieme ai giudici tributari e a imprenditori del salernitano e dell’avellinese. Produttore con la Rai di fortunate trasmissioni tra cui ”La Prova del Cuoco”, condotta all’epoca dalla Elisa Isoardi e della ”Vita in Diretta” è stato in pole position per la direzione dei programmi di Rai 2. Nel passato ad Avellino era stato socio di una delle emittenti storiche della città irpina.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia