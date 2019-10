Sentenze pilotate al telefono: Abbiamo fatto gol

“Grandissimo Presidente, presidente un gol, un gol da campionato del mondo, ma io lo sapevo che lo poteva fare solo un presidente sto gol”. Così al telefono uno dei beneficiari di una sentenza tributaria pilotata parlando con un giudice tributario, complimentandosi per il risultato ottenuto. Questa è una delle intercettazioni finita al centro dell’inchiesta “Ground Zero 2” della Guardia di Finanza , coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato in manette 7 persone, tra giudici tributari e imprenditori.

