Segretario Pd Salerno, liste di altissimo livello

“Siamo pronti per una bella campagna elettorale. Abbiamo presentato liste di primissimo livello nei collegi uninominali e nelle circoscrizioni plurinominali”. Lo afferma Vincenzo Luciano, segretario del Pd di Salerno. “Candidiamo – spiega – donne ed uomini competenti, radicati nei territori, pieni di passione ed energia. Puntiamo ad un grande risultato per la provincia di Salerno ed il Paese: sviluppo, lavoro ed opportunita’, diritti, ambiente contro populismi beceri e sovranismi antidemocratici. Grazie a coloro che avevano offerto la loro generosa disponibilita’ alla candidatura. Saranno in prima fila con i candidati e al fianco di dirigenti, militanti, sindaci ed amministratori, iscritti, simpatizzanti, concittadini. Saremo tutti impegnati, con la guida autorevole del capolista alla Camera dei Deputati Piero De Luca, per garantire un’adeguata rappresentanza nazionale al nostro territorio e per contribuire ad un’Italia migliore”.

