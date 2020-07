Sedicenne positivo al Covid-19 Nuovo caso anche ad Agropoli

C’è anche un 16enne di Torrione tra i positivi al Coronavirus nella città capoluogo. Si tratta, stando a quanto specifica l’Asl di Salerno, di un caso già accertato precedentemente, di via D’Annunzio. Intanto, nella giornata di ieri sono stati effettuati 200 tamponi, di cui 130 al Ruggi e 70 ad Eboli. Dai risultati dei tamponi è emerso un solo caso positivo ad Agropoli, collegato ai casi registrati negli ultimi giorni, come confermato anche dal sindaco Adamo Coppola. «Ho verificato grande impegno da parte dell’Asl che ha ricostruito in breve tempo la catena dei contagi – ha dichiarato il primo cittadino di Agropoli – Ora, questi tamponi devono essere processati nel più breve tempo possibile per bloccare la diffusione del virus». Ad oggi, i casi positivi ad Agropoli sono 5: si tratta di un giovane collegato ad uno dei precedenti casi riscontrati. L’Asl è al lavoro per ricostruire la catena dei contagi. Intanto, il primo cittadino riapre piazza delle Mercanzie, dopo la chiusura disposta dal sindaco nel fine settimane, per sospendere la movida per motivi precauzionali. Intanto, a livello regionale sono 14 le persone risultate positive al Covid, su 1.555 tamponi processati.

