Seconda giornata con l’Avalanche Day

In occasione della festa della Repubblica al via Il secondo appuntamento con l’Avalanche Day che vede Bellizzi comune capofila. Giornata ricca di appuntamenti oggi in occasione del 76esimo anniversario della nascita della Repubblica: la cerimonia avrà inizio alle 9:30 in Piazza del Popolo con l’Alza bandiera e la deposizione della Corona al Milite Ignoto. Alla cerimonia parteciperà la sezione locale dell’Anpi, gli Amici del Tricolore, l’associazione Reduci e Combattenti. Successivamente, alle 10.30 si aprirà la seconda giornata di Avalanche, progetto finanziato dalla Regione Campania Poc 2014/2020 che coinvolge i comuni di Bellizzi, Acerno, Battipaglia, Eboli, Montecorvino Pugliano e Olevano sul Tusciano: in programma la visita al museo della Bufala presso l’azienda agricola La Morella, in località Borgonovo, con la rappresentazione storica dei luoghi dove si sono succedute le vicende storiche, a partire dal insediamento bellico per proseguire -la sera alle 19.30 in piazza del Popolo – con la proiezione di un filmato storico a cura dell’associazione Amici del Tricolore che vedrà la partecipazione dell’Anpi e dell’associazione Reduci e Combattenti. Alle 11.30 si terrà invece la conferenza stampa “I sindaci e le risorse del territorio” con, a seguire, la degustazione dei prodotti caseari a cura della masseria La Morella. Nel corso della serata saranno premiati circa 100 collaboratori volontari che hanno accompagnato la campagna vaccinazione anti covid nel comune di Bellizzi e saranno premiate le aziende che hanno sostenuto questa attività, a tutela e favore della cittadinanza in piena pandemia. Saranno anche premiati i partecipanti della rassegna di Primavera tra gruppi musicali, associazioni e hobbisti. Sempre nell’ambito del progetto Poc della Regione Campania a chiudere la serata sarà, alle 21.30 sarà l’attore comico, volto noto di Made in Sud, Francesco Chicchella con il suo live show. “Questo evento ci consente non solo di tornare a quella normalità che tanto ci è mancata ma anche di mettere in moto un progetto culturale di ampio respiro mirato a valorizzare l’enogastronomia locale – ha dichiarato il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe – Ringrazio quanti, in queste ore, stanno lavorando alla buona riuscita della manifestazione e le associazioni del territorio per l’impegno che riservano in occasione di Giornate così importanti e sentite”. red.cro

