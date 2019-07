Sea Shepherd in città: buona la prima

Buona la prima per i volontari di Sea Shepherd Italia che sabato 6 luglio sono stati ospiti dell’Eco Bistrot di Salerno per una serata benefit che aveva come scopo non solo la divulgazione delle attività che i volontari svolgono quotidianamente a favore dell’ambiente e degli oceani ma anche per raccogliere fondi da destinare alle operazioni, a livello internazionale. Ad aprire i lavori la coordinatrice del coordinamento Sud di Sea Shepherd, Cristiana Vosa con i volontari Andrea Biancogiglio, Erika Noschese e Monica Arzillo. I volontari hanno ottenuto un ottimo riscontro, in termini soprattutto di partecipazione. Intanto, i volontari di Sea Shepherd il prossimo 13 e 14 lugio saranno presenti in tutti i negozi Lush d’Italia per l’ormai tradizionale Charity Pot. Grazie allo straordinario supporto di Lush, infatti, i volontari di Sea Shepherd saranno presenti con Info Point nei negozi Lush in tutta Italia per dare informazioni e incontrare i sostenitori. Per tutta la durata dell’evento, inoltre, Lush devolverà l’intero ricavato della vendita della crema Charity Pot a Sea Shepherd.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia