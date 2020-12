«Se non siamo squadra, perdiamo»

di Marco De Martino

Fabrizio Castori è visibilmente deluso dopo la prestazione negativa condita dal secondo ko stagionale da parte della sua Salernitana in quel di Brescia. Per il tecnico è una sconfitta meritata dettata da un atteggiamento sbagliato da parte dei suoi: “Abbiamo fatto male, ci siamo approcciati male alla partita per errori del nostro centrocampo su azioni di rimessa, cosa che non ci deve capitare. Abbiamo commesso tantissimi errori negli appoggi –ha proseguito il tecnico- contro un avversario di valore e fortemente motivato per il cambio di panchina come il Brescia e se regali tanto, soprattutto a livello di concentrazione, alla fine paghi. Abbiamo perso meritatamente. Passi per il primo gol – ha spiegato Castori- che è arrivato per una carambola, ma poi però sugli altri due non ci sto. A

