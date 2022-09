“Se il Comune autorizza la fiera daremo il nostro contributo per pagare le bande”

di Monica De Santis

Risolto il problema dei fuochi che saranno pagati dal Comune di Salerno che, magicamente, ha trovato i fondi necessari, in attesa di capire se le Fondazioni salernitane, come anticipato dal presidente Piluso della Fondazione Copernico, stanzieranno la cifra che manca a don Michele Pecoraro per poter avere al gran completo lo Storico Gran Concerto bandistico “Città di Salerno” che con la differenza eseguirebbe anche il gran concerto finale, appuntamento che manca in città da oltre 20 anni, resta ancora un altro nodo da sciogliere: L’antica fiera di San Matteo. Presentata dagli organizzatori la richiesta al Comune di Salerno, si attende ancora una risposta, che forse potrebbe, e si spera arrivare in giornata. La fiera, si dovrebbe tenere nel sottopiazza di Piazza della Concordia. Qui, come tradizione pre pandemia vuole, verrebbero allestiti stand artigianali e gastronomici e le giostre. Tutte le spese, comprese quelle di occupazione di suolo pubblico (che in questo caso vengono pagate a Salerno Mobilità) sarebbero a carico degli organizzatori, che per quest’edizione hanno anche pensato e scritto nella loro proposta di voler offrire una giornata alle giostre a tutti i bambini e ragazzi nelle fasce più deboli, ovviamente in accordo con l’assessorato alle politiche sociale, che dovrebbe segnalare a chi offrire questa opportunità. Nel programma presentato al Comune anche due convegni e qualche spettacolino musicale. Ma non è tutto, gli organizzatori dell’Antica Fiera di San Matteo sono pronti a dare il loro contributo alla festa. Hanno, infatti, fatto sapere di essere pronti a versare a don Michele Pecoraro la quota necessaria per pagare le tre bande chiamate per la processione, per farle esibire durante la mattinata per tutte le vie del centro città, proprio come voleva la tradizione… “Se le Fondazioni salernitane mettono i soldi per il gran concerto serale, noi siamo pronti a pagare le esibizioni mattutine, così da ripristinare un’altra tradizione della Festa di San Matteo, quando per le vie del centro la musica delle bande annunciava a tutti la giornata di festa in onore del Patrono. Dopo due anni di stop per la pandemia e dopo che per anni la festa è stata, per motivi vari, di tante cose legate alla nostra tradizione, questo è il momento buono per un ritorno al passato e per ridare dignità ad una festa davvero sentita ed importante per i salernitani”, hanno detto gli organizzatori, che si augurano di poter ricevere nella giornata di oggi l’ok per l’allestimento della fiera.

