Scuole chiuse lunedì a Buccino, Palomonte e in altri comuni

di Monica De Santis

Ad un giorno dalla riapertura parziale delle scuole, nidi, materne e prima e seconda elementare, a Salerno e provincia si torna a discutere se riaprire oppure no gli istituti scolastici. Nel pomeriggio di ieri i sindaci della provincia, o comunque una buona parte di loro si sono incontrati in video conferenza per cercare di adottare una strategia comune da applicare su tutto il territorio salernitano. Nel corso dell’incontro si è stabilito che la dove i casi di contagio sono molto alti è preferibile rinviare per una settimana la riapertura delle scuole in attesa di avere un quadro più chiaro della situazione epidemiologica.

