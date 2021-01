Scuole aperte: la protesta di un gruppo di studenti al Tasso, mamme davanti alla Mari

di Monica De Santis

Una decina di studenti e un gruppo di mamme con i loro bambini stamattina hanno dato vita davanti alla Liceo Classico Torquato Tasso e all’Istituto Comprensivo Matteo Mari ad una manifestazione pacifica per chiedere, ancora una volta il ritorno in presenza a scuola. Organizzata dal “Coordinamento Scuole aperte” la protesta, che non ha però richiamato molte persone, è stata voluta per ribadire ancora una volta il concetto che le scuole debbano essere riaperte e che nessuno deve far slittare ancora il ritorno in classe dei ragazzi.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

