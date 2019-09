Scuola regionale della ceramica vietresa, la presentazione a Milano

Si presenta a Milano la nuova scuola regionale della ceramica vietrese. L’appuntamento è per il 13 settembre, alle ore 18,00, a Palazzo Fontana. Vietri sul Mare incontra Milano e porta le sue ceramiche, il suo artigianato e la sua tradizione. Una mostra d’arte e uno show art experience farà da cornice alla presentazione della scuola di ceramica vietrese. All’appuntamento prenderanno parte il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone, il presidente del consiglio comunale delegato alla ceramica, Daniele Benincasa, il responsabile Cna nazionale artistico tradizionale, Gabriele Rotini, il presidente della Cna di Salerno, Lucio Ronca, l’assessore della Regione Campania Chiara Marciani, il direttore dell’accademia delle belle arti di Napoli, Giuseppe Gaeta e il presidente della Pro Loco di Vietri sul Mare, Cosmo Di Mauro. «Una occasione unica – spiega Daniele Benincasa – un successo, una vetrina ed una opportunità concreta per Vietri sul Mare. La tradizione ceramica, l’arte, l’artigianato ed anche l’innovazione ora fanno scuola e daranno l’opportunità di formare nuovi artisti ed artigiani. La ceramica di Vietri sul Mare sempre più travalica i confini territoriali e diventa materia di studio a tutti gli effetti. Una grossa opportunità per i giovani di Vietri sul Mare ma non solo. Un riconoscimento – prosegue il delegato alla ceramica – per la nostra storia, il nostro vanto ma anche la nostra economia. Siamo orgogliosi, abbiamo creduto e sostenuto questo progetto che diventa realtà». «A Vietri sul Mare ci sono 48 aziende che hanno difficoltà a trovare giovani qualificati e pronti a portare avanti la tradizione – ha aggiunto il sindaco Giovanni De Simone, supportato dal delegato alla ceramica, Daniele Benincasa – Con l’ avvio operativo delle attività sono certo che riusciremo a valorizzare al meglio il prodotto d’eccellenza che caratterizza la nostra regione, creeremo occasioni di sviluppo virtuoso e nuova occupazione».

