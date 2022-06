Scuola Cioffi: 56mila euro per gli impianti energetici

di Eugenio Verdini

Riqualificazione energetica degli impianti, che in definitiva significa completamento delle attività di efficientamento. Approvato il progetto esecutivo per l’intervento di riqualificazione degli impianti energetici dell’edificio scolastico del Plesso di Cioffi, frazione di Eboli che si affaccia lungo la Strada Statale 18. L’intervento è finanziato con 56mila e 666 euro attraverso il cosiddetto il fondo “Infrastrutture Sociali”. La riqualificazione riguarda in particolare l’impianto energetico dell’edificio perché, oltre a ridurre i consumi, sia il “meno impattante possibile” sull’ambiente. L’intero impianto di riscaldamento, e raffreddamento, dell’aria con rigenerazione e sanificazione dell’aria circolante nell’edificio sarà realizzato secondo le più moderne tecnologie disponibili. Ora si passerà alla fase di cantierizzazione. «Si tratta di un progetto innovativo del quale il gruppo di Uniti per il Territorio – ha dichiarato il capogruppo, Vito Maratea – è particolarmente soddisfatto. L’attenzione alle periferie, come promesso, comincia a dare i suoi primi frutti. In programma ci sono ulteriori interventi di eguale importanza anche per le altre aree meno centrali del territorio». Soddisfatto anche l’Assessore Marisei. «Presto presenteremo tutti gli interventi programmati nei diversi quartieri della città. Abbiamo riservato grande attenzione ai nuclei periferici intervenendo sulle scuole, per metterle in sicurezza e garantire ambienti confortevoli, sulla viabilità, sugli impianti sportivi e gli spazi di socialità. Per queste aree della città è stato molto prezioso il lavoro svolto dai consiglieri Villecco, Massa, Costantino e Maratea, che ringrazio per la collaborazione offerta».

