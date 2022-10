Scuola chiusa per lavori a Perdifumo, Malandrino: «Perché solo adesso?»

di Arturo Calabrese

«Il Comune spieghi perché ha chiuso soltanto adesso le scuole per lavori di somma urgenza». Con queste parole, Rosaria Malandrino di Impegno Comune per Perdifumo chiede all’amministrazione lumi sull’ordinanza sindacale che ieri si è concretizzata coi cancelli chiusi per l’edificio scolastico comunale. «Sono state sbagliate le tempistiche – dice la capogruppo – come anche la comunicazione a noi genitori». La scuola di Perdifumo è stata chiusa ieri per dei lavori di somma urgenza alla struttura, ma l’avviso ai genitori è arrivato soltanto per via ufficiosa su alcuni gruppi whatsapp. L’unica ufficialità si è avuta sull’albo pretorio dell’Ente, ma è chiaro come non tutta la popolazione possa essere informata via tali mezzi. «Lo abbiamo saputo per vie traverse – continua il consigliere di opposizione – non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale né ai bambini a scuola né a noi genitori. Anche su questo chi di dovere dovrebbe dare spiegazioni». Altro punto dell’intervento del capogruppo Malandrino riguarda le tempistiche dei lavori: «È purtroppo evidente la mancanza di una seria programmazione a Palazzo di Città – continua – questi lavori potevano essere realizzati nei mesi estivi o prima che le scuole aprissero, ma si è atteso soltanto oggi. Perché? Perché si è perso un ulteriore giorno di scuola? I bambini stanno tornando in aula dopo due anni complessi e si tende a far perdere loro ancora di più i ritmi e il ritorno alla normalità. Adesso – conclude – servono risposte chiare».

