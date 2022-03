Screening oncologici, in tanti aderiscono all’iniziativa dell’Asl

di Monica De Santis

Screening oncologici gratuiti. Riparte l’iniziativa in Campania. Ieri prima tappa in largo Santanselo a Torrione, si prosegue oggi in piazza della Concordia e poi ancora in altri 18 centri della provincia salernitana, ma si sta lavorando anche per poter realizzare una giornata di screening all’interno della casa circondariale di Fuorni, utilizzando sempre lo stesso mezzo. La prima giornata ha visto un notevole afflusso di persone, richiamate anche dalla possibilità di poter effettuare una mammografia, visto che per la prima volta a bordo del Track era presente un mammografo. Tante, come detto le presenze ieri mattina, principalmente donne, che hanno atteso il loro turno per effettuare lo screening. “E’ importane questo riavvio delle attività di screening – spiega Vittoria Consentino, dirigente Asl e consigliera comunale – Contiamo anche di mettere in campo altre iniziative in altri contesti socio lavorativi per facilitare sempre di più lo screening alla popolazione”. Parla di filiera che si cerca di migliorare sempre di più il dottor Ferdinando Primiano, direttore sanitario dell’Asl di Salerno – Per cui questo mammografo a cui segue i tanti mammografi che abbiamo messo già in diverse località la provincia di Salerno nei nostri presidi e al quale si aggiungeranno altri quattro che stanno arrivando per essere posizionati a Nocera, Mercato San Severino, Vallo Della Lucania e Battipaglia, si vanno ad aggiungere ad altri strumenti di analisi molto importanti che ci permettono di offrire un servizio al cittadino sempre migliore”. Non nasconde l’orgoglio per i numeri che si registrano in queste giornae il dottor Primiano… “L’affluenza già registrata oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) fa capire chiaramente come le persone sono interessate ad efffettuare degli screening sanitari. Voglio ringraziare il personale che in maniera scrupoloso effettua questi controlli. Queste iniziative sono rivolte soprattutto alle donne, per far si che questo tipo di neoplasia possa essere anche guarita se presa in tempo. Siamo tutti consapevoli che una diagnosi tempestiva vuol dire maggiori possibilità di guarigione per un malato”. Presente alla prima giornata di screening anche il sindaco Napoli.

