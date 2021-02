Screening nelle scuole, Napoli: “Fondamentale per scelte future”

di Monica De Santis

E’ partita ieri mattina presso la scuola elementare Alemagna dell’Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, la campagna di screening “Arrestiamo il virus” voluta dall ’ a m m i n i s t r a z i o n e comunale di Salerno in collaborazione con l’associazione Ebris e l’Asl di Salerno. Nella prima giornata di screening hanno presenziato anche il sindaco di Salerno e l’assessore Eva Avossa. E’ stato proprio il primo cittadino a spiegare l’importanza di questa campagna di screening non escludendo misure più restrittive qualora gli indicatori di contagio dovessero continuare a salire in città… “C’è bisogno di un atteggiamento scientifico nelle detecisioni che assumeranno i vari organi competenti e con questo screening forniremo un dato epidemiologico attendibilissimo.

