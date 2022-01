Screening Covid rivolto a studenti e personale del Santa Caterina

Prende il via presso l’Istituto S. Caterina – Amendola lo screening Covid rivolto a studenti e personale scolastico, grazie alla partnership siglata con i Centri Verrengia, brand di riferimento nella città di Salerno con quattro aree diagnostiche – Radiologia, Analisi Cliniche, Medicina Nucleare, Fisioterapia. La campagna, finalizzata a monitorare periodicamente la circolazione del virus per svolgere più serenamente le attività scolastiche, sarà presentata dalla dirigente scolastica Anna Rita Carrafiello e dall’Assessore Alessandro Ferrara, in un punto stampa, previsto oggi, 14 gennaio alle 9,30 presso la sede di via Lazzarelli. Oltre allo screening Covid, nell’ambito della partnership con i Centri Verrengia, sono previsti in presenza o a distanza incontri sulla corretta informazione in ambito sanitario e la promozione di stili di vita all’insegna della salute e del benessere.

