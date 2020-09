Scotillo: “Elezioni, il vero rischio Assenteismo e corruzione”

L’appello finale di Rolando Scotillo, candidato alle Regionali con la lista Caldoro Presidente è un vero atto di accusa. “Uno dei rischi maggiori di queste elezioni, che incrociano in diverse città anche il rinnovo di alcuni Consigli Comunali e le conseguenti elezioni a Sindaco, è l’assenteismo proveniente dagli ultra settantacinquenni ed i cittadini a rischio infezione. Infatti le procedure vogliono che fino al 31 agosto era possibile recarsi in comune per richiedere il voto domiciliare, ed in una campagna elettorale già fuori da ogni schema per i ritardi accumulatesi, questa limitazione produrrà assenteismo ed impedirà il diritto al voto per i cittadini a rischio e per gli anziani. Era giusto consentire, essendo in stato di emergenza, e favorire fino all’ultimo giorno la prassi domiciliare del voto, in mancanza stiamo limitando un diritto. A qualcuno, forse, va bene che queste persone non votino, ma non è giusto. Se a ciò aggiungiamo che a capo di Enti strumentali della regione vi sono politici già orientati che tra assunzioni a tempo determinato e artifici vari orientano ulteriormente il voto, che nelle stazioni appaltate di Comuni ed ASL – i cui vertici sono sempre di nomina politica – tra addetti di pulizia ed ausiliariato vi è la corsa “al posto di lavoro” nel mentre a dipendenti di Consorzi (Enti pubblici economici con a capo dirigenti sempre di nomina politica) vengono concessi trasferimenti negli Enti Pubblici con lauti aumenti di paga (vedi Consorzio di Bonifica Paestum) con buona pace della Magistratura di Salerno a cui arrivano segnalazioni copiose che vengono sistematicamente ignorate dimostrando che la corruzione e la corruttela e che le cattive prassi oramai sono polverizzate in un sistema ed una società in cui anche la Magistratura è nominata da “clan” di potere masso – mafioso come dimostra clamorosamente Palamara che, anche nel salernitano, ha fatto incetta di nomine orientate verso la sinistra e i cui massimi ed ultimi rappresentanti a Capo della Procura hanno pagato il loro dazio con candidature e conseguente elezioni nel P.D. (vedi Franco Roberti) . A Salerno basta essere inquadrato in una determinata area politica e la legge “si interpreta” mentre, inesorabilmente, “si applica” ai nemici. In questo si stema, pensato ad arte, è difficile parlare di democrazia ed è difficile parlare di voto libero. Il mio invito al voto, quindi, è rivolto a tutti coloro che sono stanchi di questo sistema e non credono più nella politica o semplicemente si sono distaccati da un mondo che non gli appartiene: il 20 ed il 21 settembre tutte le persone perbene debbono andare al voto per scegliere persone serie e che tutelino gli interessi di tutti sulla sanità, sulla scuola, sull’ambiente e sul lavoro. Se non andiamo a votare perdiamo un diritto e chi, invece, andrà a votare perché deve ringraziare qualcuno per un posto di lavoro precario o per il buono spesa o per qualunque altro motivo legato a questo sistema, sceglierà per noi. Se vogliamo CAMBIARE dobbiamo VOTARE il cambiamento.

