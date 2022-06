Scoppia bottiglia di alcol, ragazza ustionata

di Monica De Santis

Una ragazza di soli 25 anni, di Albanella, è stata vittima di un incidente che l’ha costretta al ricovero presso il Centro ustioni dell’ospedale di Brindisi . La giovane è infatti rimasta ferita nei giorni scorsi in seguito allo scoppio di una bottiglia di alcol denaturato. Uno scoppio che ha ferito la giovane facendole riportare lesioni e ustioni su buona parte del corpo. L’episodio risale a martedì scorso quando improvvisamente la bottiglia di alcool è esplosa, forse per l’eccessivo calore o perché esposta vicino ad una fonte specifica di calore, questo almeno stando ad una prima ricostruzione dei fatti. La ragazza, è stata travolta dalle fiamme, e si è ustionata buona parte del corpo. E’ stata immediatamente soccorso e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Roccadaspide per le prime cure, per poi essere trasferita in Puglia, presso il centro specializzato grandi ustionati di Brindisi, dove è stata ricoverata in terapia intensiva e tenuta costantemente sotto controllo sanitario.

