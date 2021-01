Scontro tra un ristoratore di Salerno e Vissani

di Monica De Santis

“Se siete contro i Big del Delivery, Gianfranco Vissani, voi e i vostri movimenti e chi li appoggia, fate richiesta di Recesso per sempre non per un giorno!” Così Donato Giudice titolare del bar & pub Elite di via Trento, scrive sul suo profilo personale di Facebook, commentando la proposta del noto chef che nei giorni scorsi aveva chieso un giorno di “sciopero” con i Big del Delivery, per capirci societàc ome Just it e simili. Una richiesta che visto il periodo non è piaciuta a tanti ristoratori che proprio in questi mesi di pandemia stanno andando avanti con le loro attività con il delivery e con queste grandi società che offrono questi servizi.

