Scontro tra auto e moto in via Spineta restano feriti due giovani di Pagani

Paura, lunedì sera, in località Spineta di Battipaglia, dove si è verificato l’ennesimo incidente stradale, fortunatamente senza vittime ma con due feriti. A scontrarsi un’automobile e una moto. Le cause dell’incidente sono ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio, una coppia di fidanzati venticinquenni di Pagani che, a seguito del violento impatto, sono caduti rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono giunte diverse ambulanze che hanno trasportato tutti i feriti in ospedale: la ragazza che era in sella alla moto col fidanzato sarebbe in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Il giovane invece sembra aver riportato solo lievi ferite. Illeso il conducente della macchina. Sulla dinamica e responsabilità del sinistro indagano i carabinieri, che sono intervenuti immediatamente sul luogo dello scontro ed hanno effettuato già i primi rilievi. Ora bisognerà capire di chi è la responsabilità dell’incidente. E intanto a seguito di questo nuovo incidente sulla via Spineta si alza nuovamente la voce dei residenti della zona. La strada è troppo periolosa e poco controllata, soprattutto nelle ore serali e notturne. A rischiare la vita dicono, non sono solo gli automobilisti e i centauri, ma anche coloro che vivono in zona, che rischiano sempre più spesso di essere investiti da chi percorre quel tratto di via a grande velocità non curante che ci potrebbero essere adulti e bambini in procinto di attraversare.

