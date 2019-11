Scontro sull’A2, morta una donna e ferita una neonata

Tragico incidente mortale questa mattina sull’autostrada A2 del Mediterraneo nei pressi dello svincolo di Atena Lucana. Stando a quanto riporta La Città, un furgoncino con a bordo sette persone di origine siciliana, tra cui una bambina di 4 mesi, per cause in corso di accertamento si è schiantato contro la cuspide dell’uscita autostradale in direzione Nord finendo fuori strada.Nell’impatto una donna di 78 anni ha perso la vita sul colpo. Per estrarla dal veicolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal Capo Reparto Luigi Morello. Gli altri sei feriti sono invece stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale “Luigi Curto” di Polla.Gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina sono intervenuti per ricostruire la dinamica del drammatico incidente.