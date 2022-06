Scontro auto-scooter, morto 23enne a Salerno

Un 23enne ha perso la vita a Salerno in un incidente avvenuto nel pomeriggio su via Lungomare Marconi. Il giovane, salernitan oLuigi Ferruzzi ha perso la vita scontrandosi con la sua moto, una Suzuki grigia e nera, contro un’auto. Gestiva un conosciuto bar del quartiere di Pastena. Ad avere la peggio e’ stato il giovane, deceduto per le gravi lesioni riportate nell’impatto. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale a cui la Procura di Salerno ha delegato le indagini.

