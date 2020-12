Sciopero della sanità pubblica, la protesta anche a Salerno

di Erika Noschese

Ha coinvolto anche Salerno lo sciopero nazionale del pubblico impiego, tenutosi ieri mattina sotto la prefettura di Salerno. A indire la protesta le organizzazioni sindacali di Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Uil Pa, guidate rispettivamente da Antonio Capezzuto, Pietro Antonacchio, Lorenzo Conte, Marianna De Martino. I sindacati hanno indetto la giornata di mobilitazione da parte del personale dipendente dagli enti e dalle amministrazioni a cui si applicano i Ccnl del personale dei Comparti e delle Aree Funzioni Centrali, delle Funzioni locali e della Sanità per rimarcare l’assenza di misure straordinarie e di un piano generalizzato in tutte le amministrazioni pubbliche dello Stato, degli enti locali e della sanità di assunzioni in tempi rapidi, volte a colmare le gravi carenze di organico che insistono nelle pubbliche amministrazioni

