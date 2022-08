Scianto sulla statale 18 Var Cilentana perde la vita il 22enne Silvio Fimiani

di Monica De Santis

Incidente mortale nella tarda mattinata lungo la statale 18 Var “Cilentana”, nel tratto compreso nel comune di Centola. A perdere la vita un centauro, Silvio Fimiani di 22enne di Torre Orsaia, paese d’origine del padre che qui ha un negozio all’ingrosso, ma residente a Montano Antilia, paese di origine della madre titolare di una parruccheria che in sella alla propria moto ha impattato contro un’auto; le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas e le Forze dell’ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. In una nota Anas ha poi fatto sapere che a causa dell’incidente vi sono stati rallentamenti e disagi per il traffico. A Torre Orsaia il sindaco Pietro Vicino ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Da oggi al 28 agosto, invece, il primo cittadino di Montano Antilia, Luciano Trivelli, ha disposto la sospensione di tutti gli eventi in paese in segno di cordoglio. “La nostra Comunità piange perchè la giovane vita di Silvio è stata strappata all’affetto dei suoi cari e degli amici, per un tragico incidente. La nostra Comunità piange perchè un giovane non potrà più immaginare il suo futuro e progettare la sua vita”, scrivono gli amici della Pro Loco di Montano Antilia. Centinaia i messaggi di cordoglio ai familiari, a mamma Valerie, papà Giuseppe, al fratello Gerardo, al nonno Silvio e alla fidanzata Amanda. I funerali di Silvio si terranno oggi alle ore 17 nella chiesa della Santissima Annunziata

