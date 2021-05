Schiuma al torrente Rafastia e ancora melma a Santa Teresa

Vera e propria schiuma quella emersa dal torrente Rafastia. A denunciarlo alcuni cittadini salernitani, attraverso il gruppo facebook Figli delle Chiancarelle evidenziando quanto accaduto nella giornata di ieri lungo il corso d’acqua in località “Colle Grande”. Intanto, nei giorni scorsi, è tornata anche la melma lungo la spiaggia di Santa Teresa. Fenomeni, questi, che nonostante le numerose denunce da parte dei residenti ancora non si riesce a trovare una soluzione definitiva. Nel primo caso, nei pressi del torrente Rafastia dovrebbe trattarsi, con molta probabilità, di uno scarico abusivo mentre per quanto riguarda Santa Teresa nonostante i controlli dell’Arpac nulla di definitivo sembra emerso e nel frattempo lo specchio d’acqua continua a tingersi di nero in un periodo dell’anno che, complice la zona gialla e la primavera, attira numerosi cittadini soprattutto nei fine settimana.

