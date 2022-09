Schianto nella notte, muore il 47enne barman Marcello Cardamone

Strade di sangue in provincia di Salerno, stavolta a perdere la vita è stato il 47enne residente a Cava de’ Tirreni Marcello Cardamone, barman (ex titolare di un locale proprio nella città dei Portici). Il tragico incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte di ieri sulla strada statale 18 che da Vietri sul Mare porta a Cava de’ Tirreni. Era in sella al suo scooter di piccola cilindrata quando ne ha perso il controllo finendo violentemente a terra e battendo con la testa contro lo spigolo del marciapiede. E’ deceduto sul colpo tanto che quando sono arrivati i soccorsi del 118, i volontari non hanno potuto fare altro che certificarne il decesso e trasferire la salma presso l’obitorio dell’ospedale Ruggi di Salerno a disposizione del sostituto procuratore di turno presso il Tribunale di Salerno. Sul tragico sinistro indagano i carabinieri della Stazione di Vietri sul Mare che dovranno stabilire eventuali responsabilità su quanto avvenuto a Molina a pochi metri dalla “Zeppola d’Oro”. Secondo le prime testimonianze di persone che avrebbero assistito alla scena nessun altro veicolo in movimento sarebbe coinvolto nell’incidente. Il 47enne proseguiva sulla corsia nord verso Cava de’ Tirreni quando sulla sua strada ha trovato un tragico destino. Stava rincasando e al momento dell’impatto tornava da Salerno dove molto probabilmente aveva trascorso la serata con amici. Quindi il forte rumore di caduta tanto da richiamare l’attenzione dei residenti del posto che hanno allertato i sanitari e i carabinieri della vicina Stazione. Sul posto sono giunti, una ambulanza e i militari dell’Arma guidati dal luogotenente Antonio Fogliame. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure al 47enne Marcello Cardamone ma tutti i tentativi sono risultati vani perchè il suo cuore aveva smesso di battere ed il corpo è stato trasportato dopo l’arrivo del magistrato di turno che ne ha disposto il trasferimento, all’ospedale Ruggi. I militari dell’ Arma, hanno effettuato i rilievi del caso per capire la dinamica dell’incidente e al loro vaglio ci sono anche i filmati delle telecamere presso alcune attività della zona Molina. nessuna pista è esclusa anche quella del malore che avrebbe portato il 47enne a perdere il controllo del suo scooter. Cardamone lascia due figli. Il traffico veicolare è stato fermato per circa tre ore, ed è ripreso poco dopo le 6, intanto da tempo i cittadini chiedono dei provvedimenti con deterrenti efficaci per evitare altre tragedie

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia