Schianto in moto, muore poliziotto.Perde la vita 35enne Michele Avella in servizio al commissariato cavese

Ancora sangue sulle strade della provincia di Salerno. Un incidente nella frazione Santa Lucia di Cava de’ Tirreni, sull’arteria che porta a Nocera Superiore, è costato la vita al poliziotto di 35 anni Michele Avella, cavese, in servizio presso il locale commissariato. Residente a San Pietro, lascia la moglie e una bambina. Indagano i carabinieri della locale Stazione. Il sinistro mortale è avvenuto intorno alle 7 di ieri mattina, in via Arti e Mestieri nel territorio metelliano. Avella era in sella a una sua moto quando si è scontrato con una Citroen c4 Aircross, guidata da una donna che stava proseguendo verso la frazione di Cava de’ Tirreni, Violento l’impatto, per il centauro non c’è stato nulla da fare. Il tremendo urto l’ha sbalzato dalla sella della moto per farlo cadere rovinosamente a terra. Troppo gravi le ferite interne riportate. Per lui non c’è stato nulla da fare. I soccorsi, seppur arrivati tempestivamente, non hanno potuto far nulla. Avella è morto sul colpo, il medico ha solo potuti certificare il decesso. Ad allertare il 118 sono stati alcuni automobilisti e la donna che era al volante della macchina contro cui il poliziotto si è scontrato. Toccherà ai carabinieri stabilire la dinamica del gravissimo sinistro con eventuali responsabilità. Il decesso di Michele Avella ha destato stupore nella città di Cava de’ Tirreni dove in molti lo hanno conosciuto per le sue doti umane. Era anche socio ed amico fraterno dei Cavalieri Bolla Pontificia di Cava. Sui social non appena appresa la notizia in tanti hanno voluto manifestare affetto e vicinanza per quanto avvenuto ieri. A cominciare dal sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli. “La nostra città è attonita per la scomparsa di Michele Avella, deceduto nel grave incidente in via Arti e Mestieri. Una vera tragedia che ha colpito un giovane padre nel pieno della sua vita. Esprimo le mie sentite condoglianze alla famiglia, agli amici ed alla Polizia di Stato, di cui Michele era fiero e professionale appartenente, certo di interpretare i sentimenti di tutti i cavesi”, ha detto il primo cittadino di Cava de’ Tirreni. Per Avella oltre al cordoglio di numerosi amici, anche quello della pagina dedicata alla Polizia di Stato.

