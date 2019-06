Schiaffo a Lotito, proprietà esclusa dal centenario granata

“Sia un programma condiviso tra Comune e tifosi, la proprietà della Salernitana fuori dai festeggiamenti per il centenario”. Sia le parole del sindaco Napoli che dell’assessore Caramanno sono state chiare durante l’incontro con i tifosi per predisporre i festeggiamenti per il centenario della Salernitana. Definite le linee guida per i festeggiamenti del Centenario del 19 giugno 2019. In programma una messa per ricordare i tifosi granata defunti dopodichè ci sarà un corteo per le strade cittadine fino a raggiungere Piazza della Concordia dove verrà allestito un palco per una festa con i cantanti salernitani rapper Rocco Hunt e Peppe Soks. Sul palco saliranno le vecchie glorie della squadra granata, la serata si concluderà con uno spettacolo pirotecnico organizzato dal gruppo Ultras UMS.

