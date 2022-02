Sbanda con l’auto, paura in centro

Poteva finire molto male, ma fortunatamente solo tanta paura per automobilisti e pedoni. Ieri mattina, intorno alle 13, un giovanissimo a bordo di un autovettura bianca ha imboccato la curva di Piazzetta Bolognini a forte velocità perdendo il controllo dell’autovettura e dopo aver urtato contro le due macchine parcheggiate ai due lati della strada si è fermato di traverso bloccando di fatto tutta la circolazione della zona. Tanta la paura abbiamo detto soprattutto per i pedoni, che proprio in quel momento si trovavano ad attraversare la strada.

