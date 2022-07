Savastano e Zoccola tornano in Libertà

di Erika Noschese

Il consigliere regionale Nino Savastano e l’ex ras delle cooperative sociali, Vittorio Zoccola, sono tornati in libertà. Il Tribunale di Salerno ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati Giuseppe Della Monica e Gaetano Manzi (per Zoccola) e Giovanni Annunziata (per l’ex consigliere comunale) e per loro scatta solo l’obbligo di dimora. La richiesta è stata presentata all’indomani dell’ultima udienza tenutasi nei giorni scorsi.

