Savastano chiude ai campi di tennis a Torrione con il sindaco Napoli e il deputato Piero De Luca

Ha scelto i campi di tennis di Torrione per chiudere la sua battaglia elettorale per un posto di consigliere regionale, con la lista Campania Libera, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno Nino Savastano. Savastano ha chiuso dove in pratica ha iniziato la sua battaglia, a Torrione ed ha riunito i suoi fedelissimi che hanno risposto presente. La presenza del sindaco Napoli lascia anche intuire l’appoggio che l’attuale amministrazione darà al proprio assessore che dopo tanti anni di politiche sociali intende portare alla Regione i problemi del terzo settore. “E’ una battaglia durissima ma ce la faremo – ha dichiarato Savastano – sia per la riconferma del Presidente De Luca, meritatissima dopo 5 anni di duro lavoro dove si è dovuto riparare ai guasti del suo prdecessore Caldoro, sia per la mia elezione e per questo vi chiedo un ultimo sforzo”. tra i presenti anche il deputato Piero De Luca, il presidente della carisal Mimmo Credentino, amministratori e soprattutto tanti amici che gli sono stati vicino in queste durissime settimane. “Una belal risposta da voi questa sera – ha continuato Savastano – frutto che si è lavorato bene e lo avete apprezzato. Abbiamo fatto l’impossibile per aiutare tutti, non è stato facile soprattutto nel periodo più caldo della pandemia ma ce l’abbiamo fatta. Anche grazie al Presidente De Luca che ha profuso ogni s forzo per gestire questa difficile situaizone di emergenza. Ora ci attendono altre sfide, non meno importanti, per un futuro migliore e di ripresa della nostra comunità. Abbiamo le idee chiare e siamo pronti a raccogliere l’ennesima sfida”.

