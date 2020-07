«Sarò al fianco di De Mita per sostenere il Presidente De Luca»

«Scendo in campo candidandomi alle elezioni Regionali con la consapevolezza di avere alle spalle un’esperienza politica attiva soprattutto nel sociale, terreno solido per un’azione amministrativa concreta». Così Gaetana Falcone, assessore alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, che conferma il suo impegno a sostegno del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca alle prossime elezioni regionali del 20 e 21 settembre. «Una scelta – aggiunge Falcone – dettata da un forte impegno nel campo dei diritti, della scuola, della società civile». L’assessore Falcone, insegnante di lungo corso nonché responsabile di un’associazione sindacale di settore e promotrice di un importante progetto umanitario che ha visto la costruzione di una scuola nella Repubblica Democratica del Congo, si presenta con Prospettiva Popolare, sotto l’ala dell’ex leader della Dc, già presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, il cui simbolo è stato ufficialmente presentato in questi giorni a Napoli dal dirigente della lista, Giuseppe De Mita. «Ci unisce il pensiero popolare sturziano – dice – contro ogni tipo di oppressione, contro ogni pregiudizio, a favore della cooperazione in difesa dei Diritti civili e di chi subisce soprusi. Darò il mio massimo contributo in tema di diritti». Tra le molte iniziative realizzate nel corso del suo mandato come assessore comunale, Falcone ricorda il suo contributo concreto a favore delle donne vittime di violenza con la sottoscrizione di un protocollo operativo con l’Associazione Nazionale “Forum Lex” Professionisti in rete contro la violenza. Inoltre, attraverso l’associazione violenze sommerse, durante il lockdown, sono state attivate tre linee telefoniche collegate a psicologi professionisti che hanno supportato le donne vittime di violenza domestica. «L’aiuto – dice – si è trasformato in alcuni casi, in quelli più aggressivi, in ospitalità presso case rifugio». Altro importate Progetto è stato “Smile to Life” il “Festival Internazionale dell’ Intelligenza Emotiva” che ha abbracciato le scuole della regione Campania, per poi estendersi nelle varie regioni Italiane, coinvolgendo professionisti nei vari settori: da psicologi a grafologi fino a criminologi per evidenziare i problemi relativi al disagio emotivo dei giovani, non trascurando l’aspetto legale. Un modo per analizzare i comportamenti emozionali che sono alla base delle problematiche principali presenti negli adolescenti. Altra battaglia, quella a sostegno delle unioni civili. «Sin dall’approvazione della nuova Legge sulle Unioni Civile – precisa – ci siamo preoccupati di organizzare gli uffici comunali al fine di rispondere in tempi celeri alle richieste dei cittadini che, dopo anni di attesa, intendevano avvalersi dei nuovi istituti giuridici introdotti dalla legge sulle unioni civili. Ciò che ci sta maggiormente a cuore è la effettiva e concreta tutela degli interessi dei cittadini che celebrano la loro unione secondo il nuovo rito. Il comune di Salerno, in questo senso, senza strumentalizzazioni e facili sensazionalismi, era e sarà una pubblica amministrazione in prima linea per le pari opportunità». «La politica è un pensiero da esprimere – conclude Falcone – ma soprattutto un’azione da realizzare. L’obiettivo finale è fornire un servizio, rispondere alle esigenze, dare un segno per dimostrare che non si è soli, che le istituzioni ci sono. Una consapevolezza che può darti solo l’esperienza sul campo. Ed è con questa cognizione che mi affaccio al nuovo impegno elettorale ».

