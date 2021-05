Sarno, Resta in carcere l’omicida del padre

Resta in carcere il 41enne Sergej Sergio Nestercuck: accusato di omicidio volontario pluriaggravato del padre, l’uomo di origine ucraina non ha risposto alle domande del gip durante la convalida del fermo. Il prossimo passaggio sarà davanti al Tribunale del Riesame dove il suo legale, Franco, farà ricorso. Per gli inquirenti ha ucciso il genitore Anatoly dopo una lite familiare lo scorso 28 aprile nella propria abitazione di via Lanzara nel centro storico di Sarno. A sferrargli la coltellata sarebbe stato proprio il figlio sotto effetto dell’alcol al momento del delitto. Motivi di denaro alla base della violenta colluttazione finita poi nel sangue. Le indagini, che hanno compreso accertamenti tecnico-scientifici, l’acquisizione di dichiarazioni di familiari (compreso la moglie del 65enne che aveva parlato con i carabinieri la sera stessa del delitto),…

