Sarno: «Nel mondo del lavoro l’equiparazione tra uomo e donna ancora non vi è»

di Pina Ferro

Ogni giorno affrontiamo il tema della difficoltà del ruolo della donna nel mondo del lavoro. In quest’ottica ed al fine di offrire uno spaccato dal di dentro che sia l’effettiva rappresentazione di quanto accade e non una fredda narrazione, abbiamo inteso intervistare Valentina Lamberti, praticante avvocato presso lo studio del noto penalista salernitano Michele Sarno. Avvocato Lamberti ci può dire quali sono state le tappe che l’ hanno portata alla scelta di diventare avvocato? «Sin da piccola ho avvertito il desiderio di difendere i diritti delle persone. Molto spesso ho assistito, nella vita quotidiana, al realizzarsi di ingiustizie insopportabili, e sulla base di ciò ho desiderato diventare avvocato. L’avvocato, colui che è chiamato dai deboli per far valere i propri diritti». Nella sua famiglia ci sono altri avvocati? «No. Sono stata la prima e sono fiera di esserlo perché tutto quanto ho costruito l’ho fatto con grande sacrificio e grazie al supporto della mia famiglia che mi ha sostenuta fortemente ed ancora oggi mi accompagna nella mia crescita professionale».

